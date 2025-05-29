صحيفة إسبانية: المساعدات الإنسانية أداة سيطرة

بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، قُتل شخصان على الأقل في غارة على مستودع أغذية. وعن ذلك كتبت صحيفة "إلباييس" الإسبانية اليوم الخميس:

"تُظهر هذه الأحداث بوضوح مدى خطورة استغلال إسرائيل للمساعدات الإنسانية - بدعم من الولايات المتحدة - على السكان المدنيين في قطاع غزة المُتضرر بشدة. فبدلا من التخفيف الفعال من معاناة السكان، الذين تكبدوا بالفعل فقدان حياة أكثر من 50 ألف شخص نتيجة الهجوم العسكري منذ أكتوبر 2023، تُسهم المبادرة الإسرائيلية-الأمريكية في فوضى أكبر في توزيع المساعدات الضرورية للحياة".

وأضافت الصحيفة: "تمتلك الأمم المتحدة، بمنظماتها المتخصصة - مثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية - الخبرة والبنية التحتية اللازمة، والأهم من ذلك، الشرعية اللازمة للتصرف في حالات الطوارئ. ينبغي أن تقود هذه المنظمات جهود الإغاثة لأنها تضمن الكفاءة والنزاهة واحترام كرامة الإنسان. (...) ولكن رغم كل ما يمس السكان الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عام ونصف، فإن ما يهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو هو تحويل المساعدات (...) إلى أداة للسيطرة".