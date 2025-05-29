ضبط محطتين لتعبأة مياه الشرب غير مرخصة والتوصية بغلق 11 منشأة بشرم الشيخ

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء، حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، بالاشتراك مع مكتب مراقبة أغذية المدينة، تنفيذًا لخطة التأمين الطبي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات، لضمان تقديم غذاء أمن صحي لكافة المواطنين المقيمين بالمحافظة والقادمين إليها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن اللجنة قامت بالمرور على 69 منشأة مختلفة، وأسفرت عن ضبط محطتين لتعبأة مياه الشرب غير مرخصين وتقومان بتعبئة جالونات مياه لشركات مختلفة دون ترخيص من تلك الشركات حيث يجري استخدم بياناتها وعرضها للجمهور.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى ضبط منشأتين يقومان بتعبئة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مرخصة، وتحرير149 محضرًا متنوعًا، بواقع 9 محاضر ضبط لكمية أغذية ومشروبات بلغ وزنها 2139 كيلو و 14331 لتر، و63 محضر عدم نظافة، و 77 محضر عدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية.

وأكد أن اللجنة قامت بإعدام 1098 كيلو و 183 لتر أغذية ومشروبات بها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 10 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل لبيان مدى صحتها للاستهلاك، والتوصية بغلق 11 منشأة لعدم استيفاءها للاشتراطات الصحية.