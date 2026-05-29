الهلال الأحمر الإندونيسي يرسل أدوية وإمدادات طبية طارئة إلى إيران

يعتزم الهلال الأحمر الإندونيسي، إرسال أدوية وإمدادات طبية طارئة إلى إيران، في أعقاب الآثار الواسعة التي خلفتها الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، على قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

وقال الأمين العام للهلال الأحمر الإندونيسي، عبد الرحمن محمد فخر، في جاكرتا اليوم الجمعة: "تأتي هذه الشحنة من الأدوية والإمدادات الطبية الطارئة استجابة من قبل رئيس الهلال الأحمر الإندونيسي يوسف كالا لطلب من السفير الإيراني لدى إندونيسيا محمد بوروجردي للحصول على أدوية طارئة ومعدات طبية"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أن نظام الرعاية الصحية الإيراني يتعرض لضغط شديد بسبب تضرر البنية التحتية واضطرابات سلاسل الإمداد الطبي.

جاكرتا (د ب أ)

