بريطانيا تبدأ استخدام اختبارات التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار طالبي اللجوء

من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية البريطانية استخدام اختبارات التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي لتقدير أعمار طالبي اللجوء الذين يزعمون أنهم أطفال.

وذكر إشعار رسمي، نُشر اليوم الجمعة، أن شركة تكنولوجيا المعلومات البريطانية "اختر كمبيوترز" ومقرها هارلو حصلت على تعاقد بقيمة 322 ألف جنيه استرليني (431900 دولار) لتقديم "مجموعة من التعليمات المتسلسلة يمكن أن تتنبأ بشكل دقيق بعمر الشخص"، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الجمعة.

وأضاف أن وزارة الداخلية يمكن أن تستخدم التكنولوجيا لتحديد أعمار الأشخاص الذين يفتقرون إلى "وثائق هوية قابلة للتحقق"، مثل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

ويتم التعامل مع الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين يسعون إلى اللجوء بشكل مختلف عن البالغين، وقد يؤثر كونهم دون 18 عاما في بعض الحالات على منحهم اللجوء.