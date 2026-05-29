سكان في إندونيسيا يحيون الذكرى الـ 20 للبركان الطيني الذي اجتاح قرى كاملة

نثر السكان في إقليم جاوا الشرقية بإندونيسيا، الزهور وأقاموا صلوات تأبين على حافة بحيرة طينية اليوم الجمعة، في الذكرى العشرين لثوارن بركان لوسي الطيني الذي اجتاح قرى بأكملها، وأسفر عن وفاة 14 شخصا على الأقل.

ويحتمل أن يكون البركان الطيني الذي وقع في 29 مايو 2006 قد حدث بسبب أعمال حفر قامت بها شركة تنقيب محلية لاستخراج الغاز، وفقا لبحث علمي، بما يتناقض مع رواية وزير إندونيسي أصر آنذاك على أن الثوارن كان كارثة طبيعية.

وتجمع السكان لإحياء ذكرى الضحايا، والمنازل التي كانوا يقيمون بها قبل أن يبتلعها الطين المغلي ببطء في حي بورونج الواقع في سيدوارجو.

وظل الخبراء يبحثون عن طرق لإبطاء انتشار الوحل على مدار سنوات، لكن جميع الإجراءات، بما في ذلك بناء السدود الاحتجازية لوقفه، باءت بالفشل. ولا يزال البركان يثور إلى اليوم.

وشملت الوفيات الـ 14، عاملا لقي حتفه في أغسطس/ 2006 عندما سقطت الحفارة التي كان يستخدمها من فوق حاجز، بينما توفي الضحايا الـ 13 الآخرون في نوفمبر 2006 إثر انفجار خط أنابيب غاز تحت الأرض يقع أسفل أحد السدود الاحتجازية.