النقابات العمالية في إيطاليا تضغط على ميلوني بإضرابات في السكك الحديدية والمدارس

تسببت إضرابات لمدة 24 ساعة دعت إليها عدة نقابات عمالية في حدوث اضطرابات في مناطق مختلفة من إيطاليا اليوم الجمعة، وشملت السكك الحديدية والمدارس والمستشفيات.

وتم تشغيل المواصلات العامة بشكل محدود في ميلانو، بينما استعدت مدن في مختلف أنحاء البلاد لتنظيم مظاهرات.

ونظمت النقابات إضرابا لزيادة الضغط على الحكومة الائتلافية اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وشملت مطالب المتظاهرين زيادة الرواتب وتعويضات عن التضخم ووضع حد لممارسات التوظيف الخطيرة غير المستقرة. كما تتهم النقابات حكومة ميلوني بالسعي لتقييد حق تنظيم الإضرابات.

وبدأت الاحتجاجات، التي وصفها المنظمون بأنها "إضراب عام" في الساعة 2100 مساء (1900 بتوقيت جرينتش) أمس الخميس.

وتشهد طاليا إضرابات مشابهة بانتظام، رغم أنها نادرا ما تتسبب في توقف الحياة العامة تماما.

ويؤثر تعطل السكك الحديدية على بعض خطوط القطارات الدولية اليوم.