روته: حلف الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضيه

قال مارك روته الأمين العام ​لحلف شمال الأطلسي ‌اليوم الجمعة، إن الحلف مستعد للدفاع عن كل ​شبر من ​أراضيه، وذلك بعد أن أصابت ⁠طائرة مسيرة بناية ​سكنية في رومانيا ​العضو في الحلف خلال هجوم روسي خلال الليل على ​أوكرانيا.

وأضاف روته في منشور ​على منصة إكس: "سلوك روسيا المتهور يشكل ‌خطرا ⁠علينا جميعا.. أظهرت الليلة الماضية مرة أخرى أن تداعيات حربهم ​العدوانية ​غير ⁠المشروعة لا تتوقف عند الحدود"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتابع ​قائلا: "سنواصل تعزيز قدراتنا ​على ⁠الردع والدفاع في الداخل، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا ⁠في ​دفاعها ضد ​العدوان الروسي".

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية ​الأوروبية أورسولا فون ‌دير لاين اليوم الجمعة إن روسيا: "تجاوزت ​الحدود مجددا"، ​بعد أن سقطت إحدى ⁠طائراتها المسيرة ​في منطقة مكتظة ​بالسكان في رومانيا ما أدى لإصابة مدنيين ​خلال هجوم ​وقع ليلا في أوكرانيا المجاورة.

وأضافت ‌فون ⁠دير لاين في منشور على منصة إكس: "نتضامن ​بشكل ​كامل ⁠مع رومانيا وشعبها.. وبينما نواصل ​تعزيز أمننا ​وقدرتنا ⁠على الردع، خاصة على حدودنا ⁠الشرقية، ​سنواصل زيادة ​الضغط على روسيا".

بدوره، قال بنجامين حداد الوزير الفرنسي ​المكلف بشئون أوروبا، إن واقعة سقوط طائرة مسيرة روسية في رومانيا ​تؤكد أن روسيا تشكل ​تهديدا للأمن الأوروبي.

وسقطت الطائرة ⁠على سطح مبنى سكني ​من عشرة طوابق في ​مدينة جالاتي بجنوب شرق رومانيا خلال هجوم شنته روسيا ليلا على ​أوكرانيا المجاورة.

وقال حداد لإذاعة (آر.إم.سي) الفرنسية: "لم تهاجم روسيا أوكرانيا ‌فقط، ⁠وإنما هددت أيضا البنية الأمنية الأوروبية. سقطت طائرة مسيرة روسية في رومانيا ​مرة أخرى ​الليلة ⁠الماضية".

وأضاف: "أود أن أشير أيضا إلى أن ​لدينا قوات فرنسية متمركزة ​في ⁠رومانيا في إطار عمليات حلف شمال الأطلسي للطمأنة، ⁠وتحديدا ​لإظهار دعمنا ​لسيادة شركائنا في أوروبا".