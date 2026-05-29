روته: حلف الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضيه

قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة، إن الحلف مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضيه، وذلك بعد أن أصابت طائرة مسيرة بناية سكنية في رومانيا العضو في الحلف خلال هجوم روسي خلال الليل على أوكرانيا.
وأضاف روته في منشور على منصة إكس: "سلوك روسيا المتهور يشكل خطرا علينا جميعا.. أظهرت الليلة الماضية مرة أخرى أن تداعيات حربهم العدوانية غير المشروعة لا تتوقف عند الحدود"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وتابع قائلا: "سنواصل تعزيز قدراتنا على الردع والدفاع في الداخل، وسنواصل دعمنا لأوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي".
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن روسيا: "تجاوزت الحدود مجددا"، بعد أن سقطت إحدى طائراتها المسيرة في منطقة مكتظة بالسكان في رومانيا ما أدى لإصابة مدنيين خلال هجوم وقع ليلا في أوكرانيا المجاورة.
وأضافت فون دير لاين في منشور على منصة إكس: "نتضامن بشكل كامل مع رومانيا وشعبها.. وبينما نواصل تعزيز أمننا وقدرتنا على الردع، خاصة على حدودنا الشرقية، سنواصل زيادة الضغط على روسيا".
بدوره، قال بنجامين حداد الوزير الفرنسي المكلف بشئون أوروبا، إن واقعة سقوط طائرة مسيرة روسية في رومانيا تؤكد أن روسيا تشكل تهديدا للأمن الأوروبي.
وسقطت الطائرة على سطح مبنى سكني من عشرة طوابق في مدينة جالاتي بجنوب شرق رومانيا خلال هجوم شنته روسيا ليلا على أوكرانيا المجاورة.
وقال حداد لإذاعة (آر.إم.سي) الفرنسية: "لم تهاجم روسيا أوكرانيا فقط، وإنما هددت أيضا البنية الأمنية الأوروبية. سقطت طائرة مسيرة روسية في رومانيا مرة أخرى الليلة الماضية".
وأضاف: "أود أن أشير أيضا إلى أن لدينا قوات فرنسية متمركزة في رومانيا في إطار عمليات حلف شمال الأطلسي للطمأنة، وتحديدا لإظهار دعمنا لسيادة شركائنا في أوروبا".