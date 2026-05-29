 اليابان تراجع استراتيجيتها لمواجهة الزلازل القوية في طوكيو مستقبلا - بوابة الشروق
الجمعة 29 مايو 2026 3:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

اليابان تراجع استراتيجيتها لمواجهة الزلازل القوية في طوكيو مستقبلا

طوكيو - د ب أ
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:12 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:12 م

تعتزم الحكومة اليابانية تكثيف الإجراءات على مدى السنوات العشر المقبلة لتقليل الوفيات حال وقوع زلزال قوي في منطقة العاصمة طوكيو، بما في ذلك توسيع نطاق استخدام أجهزة قطع التيار الكهربائي حال وقوع زلازل لمنع نشوب حرائق، طبقا لما ذكرته مصادر على صلة بالأمر.

وفي أول تعديل لخطط الطوارئ منذ عام 2015، ستغير الحكومة هدفها من "تقليص الوفيات إلى النصف تقريبا" إلى "تقليصها إلى أكثر من النصف"، من خلال تعزيز إجراءات السلامة من الحرائق.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على الاقتراح في يونيو المقبل، حسب صحيفة "جابان توداي" اليوم الجمعة.

وسوف تشمل المراجعة تعزيزا أكبر للمباني وزيادة الترويج لتركيب أجهزة قطع التيار الكهربائي حال وقوع زلزال، التي توقف تلقائيا التيار الكهربائي وتمنع حدوث ماس كهربائي عند رصد الزلازل.

وتشير بعض الدراسات إلى أن مثل تلك الأجهزة يمكن أن تقلل بشكل كبير عدد المباني التي تدمرها الحرائق حال وقوع زلزال قوي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك