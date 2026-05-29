الجمعة 29 مايو 2026 4:13 م القاهرة
الشرطة الكينية تلقي القبض على 8 فتيات للاشتباه بضلوعهن في حريق متعمد بمدرسة

نيروبي (أ ب)
نشر في: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:22 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2026 - 3:22 م

ألقت الشرطة الكينية القبض على 8 فتيات للاشتباه بضلوعهن في إشعال حريق في مدرسة عن عمد، بعد أن أتت النيران على مهجع في مدرسة داخلية؛ ما أسفر عن مقتل 16 طفلا وإصابة عشرات آخرين.

ومازال الدافع وراء إشعال الحريق قيد التحقيق.

وذكرت مديرية التحقيقات الجنائية التابعة لجهاز الشرطة في كينيا أنه تم القبض على الفتيات بتهمة التخطيط وتنفيذ هجوم الحريق العمد في مدرسة أوتوميشي للفتيات بوسط البلاد.

وأسفر الحريق الذي شب صباح أمس الخميس عن إصابة 79 شخصا آخرين. وقامت الشرطة أمس باستجواب 30 طالبة بالمدرسة، وطلبت من ذويهم العودة لمنازلهم بدون الفتيات ثم العودة مرة أخرى صباح اليوم الجمعة.

وقال جون ماريت المتحدث باسم مديرية التحقيقات الجنائية إن "المحققين قاموا باستجوابات مكثفة للطلبة وهيئة التدريس وشهود عيان آخرين، فيما قامت فرق الطب الشرعي بمراجعة دقيقة لتسجيلات الدوائر التليفزيونية المغلقة.

