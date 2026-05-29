استئناف توريد القمح في البحيرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

استأنفت شون وصوامع محافظة البحيرة استقبال الأقماح المحلية من الموردين والمزارعين، عقب انتهاء الإجازة المؤقتة التي تم تطبيقها يومي الثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار انتظام منظومة التوريد لموسم 2026.

وشهدت مواقع الاستلام بالمحافظة انتظاما ملحوظا في أعمال التوريد، وسط متابعة ميدانية مستمرة وتنفيذ إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عمليات الاستلام وتيسير الإجراءات أمام الموردين، بما يضمن سرعة التداول والحفاظ على جودة المحصول.

وأكدت البيانات والإحصائيات الصادرة عن تموين البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية حتى اليوم الجمعة يقترب من 352 ألف طن، من خلال 39 موقعا تخزينيا تشمل الصوامع والشون المطورة ومراكز التجميع، التي تم تجهيزها سلفا لتعمل بطاقة استيعابية كبيرة تدعم منظومة التخزين الآمن وتحافظ على جودة القمح المورد.

ومن جانبها، شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام أعمال التوريد وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين خلال الموسم.

كما أكدت محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية بجميع المواقع التخزينية، مع تكثيف أعمال الرقابة لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق المستهدف، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.



