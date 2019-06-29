تظاهر عشرات الآلاف في برلين للمطالبة بمراعاة المعايير الاجتماعية خلال إعادة هيكلة الصناعة

تجمهر عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام بوابة براندنبورج التاريخية في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت، في مسيرة دعت إليها نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في القطاع الصناعي في البلاد للمطالبة بالعدالة الاجتماعية خلال إعادة هيكلة القطاع.

وطالب المتظاهرون بمعالجة موضوعات مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والنقل والرقمنة وتأمين فرص العمل.

وقالت متحدثة باسم النقابة إن أكثر من 50 ألف متظاهر من كافة أنحاء ألمانيا شاركوا في المسيرة التي خرجت تحت شعار "التحول العادل". وتحدثت الشرطة عن مشاركة "عشرات الآلاف" في مسيرة سلمية.

وارتدى العديد من أعضاء النقابة قمصانا حمراء وقبعات تحمل شعارات مثل "الجمود لم يحرك شيئا مطلقا" و"بدون خطة؟ بدوننا!".

وقال رئيس النقابة، يورج هوفمان، إن الرقمنة وتغير المناخ يمثلان تحديا كبيرا أمام الشركات ومستقبل فرص العمل.

وذكر هوفمان أن نحو 50% من أصحاب الشركات "ليس لديهم اليوم فكرة عن كيفية إعداد شركاتهم لمواجهة المستقبل".