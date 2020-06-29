مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندعم التعاون الثلاثي بشأن سد النهضة وندعو لاستمرار الحوار

قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن المجتمع الدولي يدعم التفاوض والجهود التي بذلك في الخرطوم وغيرها بشأن السد الإثيوبي، ونؤكد على أهمية التعاون الثلاثي، نعول على الإنجازات الكبيرة التي توصلنا إليها من مناقشات بشأن قضية السد.

وأوضح «نيبينزيا»، في كلمته بالجلسة المفتوحة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعلن ترحيبها بالاجتماع الذي عقد في الاتحاد الإفريقي تحت غطاء الأمم المتحدة، والذي يأتي ضمن الجهود التي يشارك فيها الجميع لإنهاء النزاعات والخلافات، وتجاوز كل الأزمات.

كما طالب باستمرار الحوار والمساهمة والمشاركة من كل دول القارة برغبة لحل المشكلة، مؤكدا دعم روسيا لجهود التفاوض وعملية الحوار.

وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.