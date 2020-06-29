‏أعلنت الحكومة الإماراتية عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتبارًا من الأول من يوليو بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية، مع استمرار تعليق ‎صلاةالجمعة في ‎المساجد حتى إشعار آخر.

‏وأضافت الحكومة الإماراتية، نقلًا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، مساء الاثنين، أنه «يجب الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها»«

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‏وتابعت أنه : «بناءً على تقييم الوضع الصحي سيتم غلق دور العبادة المكتشف فيها أية إصابات بكورونا أو حالات واتخاذ الإجراءات اللازمة».

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وشددت على «ضرورة الالتزام بعدم حضور كبار السن من المواطنين والمقيمين، والأطفال أقل من 12 سنة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو الأمراض التنفسية إلى ‎المساجد ودور العبادة خلال الظروف الراهنة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم».