النيابة الإدارية تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: ثورة العزة والكرامة

هنأ المستشارعصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنيابة، الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وذكر المنشاوي في برقية التهنئة أن ثورة يونيو جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم بمختلف طوائفه، والذي انتفض على قلب رجل واحد من أجل الحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعاً بعزة وكرامة.

وشدد المنشاوي على أن حلول موعد تلك الثورة الشعبية المجيده يعد أعظم فرصة لنتذكر جميعاً ما قدمه شهداء مصر الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا ملاحم متتالية قدموا فيها أرواحهم فداءً لهذا الوطن في حربه المقدسة على الإرهاب ليخلدوا ذكراهم بحروف من نور في أنبل صفحات التاريخ.

أورد التهنئة المستشارمحمد سمير مدير إدارة الإعلام المتحدث الرسمي بأسم النيابة الإدارية.