حذر مندوب الدومنيكان في مجلس الأمن، من أي خطوة أحادية بشأن سد النهضة؛ والتي من شأنها الإضرار بالدول الثلاث (مصر - إثيوبيا - السودان).

وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أن الأطر القانونية كفيلة بحل الأزمة، موضحا: "نحن على استعداد لدعم الحوار بين الدول الثلاث من أجل الوصول لحل مُرضي".

وأبدى تفهمه لسياسات الدول الثلاث، ولكن يجب دعم الجهود التي بذلت وتوصلت إلى حل 90% من المشكلات الفنية.

واستكمل: «على كل طرف الالتزام بالجوانب القانونية والشرعية في التعامل مع هذه المسألة، ودعنا نأخذ في اعتبارنا الجهود التي بذلت في الفترة الماضية، وعلينا الابتعاد عن أي خطوات أحادية».

بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين.

وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.