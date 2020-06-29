 مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: ندعم عملية التفاوض حتى التوصل إلى حل بشأن سد النهضة - بوابة الشروق
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مندوب ألمانيا بالأمم المتحدة: ندعم عملية التفاوض حتى التوصل إلى حل بشأن سد النهضة

حسام عماد
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 9:52 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 9:52 م

قال مندوب ألمانيا بمجلس الأمن، كريستوف هيوسجن، إن بلاده تدعم عملية التفاوض، وتتمنى أن تنتهي هذه الجلسات بحلو للأزمة الحالية بشأن سد النهضة.

وأوضح «هيوسجن»، في كلمته بالجلسة المفتوحة بمجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، أن بلاده مستمرة في دعم عملية التفاوض، حتى نهاية المطاف متمنية التوصل إلى حل عادل يرضي الجميع .

وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.


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