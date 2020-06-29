 تعافي 3 حالات كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية بحميات بني سويف - بوابة الشروق
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تعافي 3 حالات كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية بحميات بني سويف

حازم الخولي
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 1:31 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 1:31 م

قال الدكتور أحمد بغدادي، وكيل مديرية الصحة ببني سويف ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية، إن 3 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد تعافوا وخروجوا من مستشفى الحميات عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

 

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

 

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني وإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني والوطني.


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