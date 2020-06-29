بريطانيا: يجب الاعتماد على «إعلان المبادئ» الموقع من مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ يجب الاعتماد عليه في التفاوض الآن؛ تجنبًا لأي أضرار تمس أي دولة.

وأضاف خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن، بناء على طلب مصر، للبت في أزمة سد النهضة، اليوم الإثنين، أنه سبق وتم الاتفاق على الخطوط العريضة بين الدول الثلاث، مشددا على ضرورة استمرار المفاوضات بين الدول الثلاث.

وتقدم بالشكر للاتحاد الإفريقي والمفوضية؛ نظرًا لجهدهم في دعم التفاوض والحوار خلال الفترة الماضية.

وتابع: «في ظل الروح الموجودة من التعاون، نقدم الدعم من خلالنا وعن طريق المنظمات الدولية، وأشكر حكومات مصر وإثيوبيا والسودان؛ لسعيهم من أجل التسوية الشاملة».

بدأت فعاليات جلسة مجلس الأمن التي دعت مصر إلى عقدها بخصوص أزمة سد النهضة، مساء الاثنين.

وتنعقد اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، جلسة مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخاصة بطلب من مصر، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أنه عقدت قمة إفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرنس، الجمعة الماضية، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة، أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق علي أنه ليس هناك اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.