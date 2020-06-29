محافظ بورسعيد يلتقي مسئولي أعمال الترفيق بالمشروع التعاوني

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اليوم الاثنين، في ديوان عام المحافظة، لقاء مع عدد من مسئولي أعمال الترفيق بمشروع الإسكان التعاوني، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع المسئولين، خلال الاجتماع، آخر معدلات نسب التنفيذ حتى الآن بالمشروع التعاوني فيما يخص أعمال الترفيق (توصيل المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء)، وشدد على ضرورة سرعة إنجاز كل الأعمال الجارية من أجل الانتهاء من مشروع الإسكان التعاوني في أقرب وقت، والالتزام بخطة عمل معينة تحقق السرعة والإنجاز، مؤكدا حرص المحافظة على إتمام أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان على أعلى درجة من الكفاءة .