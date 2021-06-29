أبدى ياسر عبد الوهاب المدرب العام لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، سعادته بعد تتويج الفريق بلقب دوري السوبر المصري لكرة السلة بعد الفوزعلى الاتحاد السكندري.

وقال عبد الوهاب : “لاعبو الزمالك أدوا مباراة قوية للغاية، والزمالك في أغلب مبارياته يفوز في الجولات الأخيرة وهو ما يؤكد أننا فريق كبير”.

وتابع: “الزمالك لا يعتمد على النجم الأوحد، وكل الفريق يؤدي ما عليه ويبذل قصاري جهده من أجل تحقيق الفوز.. الفريق الحالي هم المستقبللنادي الزمالك”.

وأضاف: “الجهاز الفني لجأ لسياسة التدوير ، وللأسف هناك من قام بالهجوم على لاعبي الزمالك في بداية الموسم، وقيل أن اللاعبين لا يصلحونللفريق، لكنهم أثبتوا جدارتهم وأنهم الأفضل في مصر، ورفضنا رحيل أي لاعب منهم حتى والتر هودج”.

وأكد ياسر عبد الوهاب أن الزمالك واجه فريقا كبيرا وهو الاتحاد السكندري ونتيجة المباراة طبيعية لأنها تجمع بين أكبر فريقين في كرة السلة فيالفترة الحالية.

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته قائلا: “كان لدينا ثقة حتى مع مرور الأشواط، لأن هناك إعدادا بدنيا قويا والجهاز الفني كان يستعد لذلك قبلالمباراة، هى البطولة الأغلى للزمالك”.

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمنمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.