عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية.