 تشييع جثامين ضحايا القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي العراقي - بوابة الشروق
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تشييع جثامين ضحايا القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي العراقي

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 9:56 ص

جرت في بغداد، اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي الأمريكي لمواقع قوات الحشد الشعبي على الحدود العراقية- السورية في قضاء القائم.

واحتشد آلاف العراقيين وكبار قادة الحشد الشعبي في حي الكرادة ببغداد للمشاركة في مراسم تشييع جثامين أربعة من مقاتلي الحشد، الذين قتلوا في الضربة الجوية الأمريكية فجر أمس الاثنين، حاملين أعلام العراق وفصائل الحشد الشعبي وصور الضحايا.

وتعالت أصوات المشاركين في مراسم التشييع للمطالبة بالقصاص من أمريكا ثأرا للضحايا في ظل انتشار كبير لقوات الحشد الشعبي لتأمين الحماية.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قد ترأس اجتماعا استثنائياً للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي لمناقشة تداعيات القصف الأمريكي على مواقع أحد ألوية الحشد الشعبي المرابطة في قضاء القائم بأقصى غربي العراق.

واعتبر المشاركون في الاجتماع أن هذا "القصف يمثل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ترفضه كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية،" بحسب بيان، وطالبوا بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.


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