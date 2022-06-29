الصين تعتزم خفض فترة الحجر الصحي للقادمين إلى البلاد

تعتزم الصين تخفيف بعض قيودها الصارمة المفروضة على القادمين إلى البلاد لمواجهة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرته شبكة "سي سي تي في" اليوم الثلاثاء مشيرة إلى خطط حكومية جديدة.

وسوف يتعين على المسافرين القادمين للبلاد في المستقبل قضاء سبعة أيام في فندق للحجر الصحي بعد وصولهم بدلا من 14 يوما. وسوف يتبع ذلك " رقابة صحية" لمدة ثلاثة أيام في منازلهم. وكان في السابق يتعين على المسافرين الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة سبعة أيام، مع اختلافات من مدينة لمدينة.

ولم يتضح على الفور متى سوف يتم تطبيق الاجراءات، وما إذا كان سيتم تطبيقها في أنحاء البلاد.

ومازالت الصين تتبع استراتيجية عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى للتعايش مع الفيروس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن التغيير، الذي لا يزال يجعل الصين حالة شاذة في عالم تكيف إلى حد كبير مع التعايش مع الفيروس، يأتي بعدما ذكرت بكين وشنغهاي أنما لم تسجلا حالات جديدة منقولة محليا من كوفيد- 19 أمس الاثنين، لأول مرة منذ فبراير، بعد شهور من القيود الصارمة.