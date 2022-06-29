برلمانيون: انتهاء دور الانعقاد الثانى الأسبوع المقبل

بدراوى: إقرار تعديلات على قانون الضرائب ومناقشة بعض الاتفاقيات المتعلقة بالقروض والمنح

منصور يطالب برحيل الحكومة: لا تملك رؤية لأولويات المرحلة

توقع عدد من أعضاء مجلس النواب انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس وبدء الإجازة البرلمانية الأسبوع المقبل، على أن يعود المجلس للعمل فى دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بالمجلس، إنه من المتوقع اختتام الجلسات العامة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب الأسبوع المقبل، مضيفا أنه سيتم إقرار بعض الاتفاقيات المتعلقة بملف الصحة والتضامن داخل الجلسة العامة، بجانب التصويت على التعديلات المتعلقة بقانون ذوى الإعاقة وذلك للتسهيل على ذوى الاحتياحات الخاصة الذين يعانون من إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والتى لم يصدر منها إلا نسبة 9% من أصل 11 مليون ونصف معاق.

وتابع منصور خلال حديث مع «الشروق»، أنه من غير المعقول أن يصدر قانون ذوى الاحتياجات منذ 4 سنوات ولم ننجز منه إلا نسبة 9% فقط، وهذا أمر لا يليق بدولة رئيسها دشن عاما كاملا لذوى الإعاقة.

وذكر منصور، أن رؤساء الهيئات البرلمانية سوف يتحدثون فى ختام دور الانعقاد الثانى، عن الإيجابيات والسلبيات، مؤكدا على التعاون المثمر بين الأحزاب المعارضة والأغلبية تلبية لمصالح المواطنين.

وأشار منصور، إلى أنه كان يتمنى مناقشة تعديلات قانون 148 الخاص بالتأمينات والمعاشات وخاصة أننا قدمنا مقترحات لتعديل 21 مادة من القانون، وتم تشكيل لجنة لبحث مشاكله مع وزارتى القوى العاملة والمالية ورئيس الهيئة العامة للتأمينات وأعضاء من لجنة القوى العاملة، وذلك لأن الأمر شديد الصعوبة.

وتابع: «قانون التصالح فى مخالفات البناء وقرار اشتراطات البناء، كنا نتمى حل مشاكلهم الصعبة ويجب على الحكومة أن تعمل على ذلك»، مطالبا برحيل الحكومة نظرًا لأنها فقدت صلاحيتها ولا يوجد لديها رؤية لأولويات المرحلة الحالية ولا تسمع من أحد، على حد قوله.

من ناحيته، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر عرض تعديلات قانون الضرائب المتعلقة برفع 50% من الفوائد على المتنازعات الضريبة فى حال السداد النقدى المباشر خلال فترة قصيرة، خلال الأسبوع المقبل والأخير، بجانب مناقشة بعض الاتفاقيات المتعلقة بالقروض والمنح.

وأوضح بدراوى، لـ«الشروق»، أن إقرار الموازنة العامة للدولة كان من أهم الأشياء التى انتهى منها المجلس، وأصدرنا توصيات للحكومة بشأن التأثيرات العالمية والوضع الاقتصادى العالمى واتفارع أسعار البترول والسلع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 3 قوانين ذات بعد اجتماعى تتعلق بحياة المصريين بطريقة مباشرة، كان من المفترض على البرلمان الانتهاء منهم خلال دور الانعقاد الأول والثانى وهم: الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والإدارة المحلية.