 الدفاع التركية: تحييد 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق - بوابة الشروق
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الدفاع التركية: تحييد 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 1:21 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 6 من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها تمكنت من تحييد المسلحين في منطقتين تنفذ بهما عمليات في شمال العراق.

وتشن تركيا بصورة متكررة عمليات تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية، وتقول إن مسلحي المنظمة يتخذون من المناطق الجبلية شمالي العراق معقلا لهم وينشطون في العديد من المدن والمناطق والأودية ويشنون منها هجمات على الداخل التركي.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب العمال الكردستاني" مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية فإن المنظمة قتلت حوالي 40 ألف شخص خلال أنشطتها الانفصالية المستمرة منذ أكثر من 30 عاما.


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