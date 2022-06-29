فورين أفيرز: أوروبا تحتاج وقتا طويلا لتصبح قوية عسكريا

قالت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من قرار بعض الدول في القارة الأوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن أوروبا تحتاج لوقت طويل لتصبح قوية عسكريا.



واعتبرت المجلة في تقرير أن الحرب في أوكرانيا كانت ”بمثابة جرس إنذار جيوسياسي لأوروبا، وأنه وينبغي لحلف (الناتو) الاستفادة من هذه اللحظة“.



ولفت التقرير إلى أن ”أوروبا قامت بالعديد من البدايات الخاطئة على مر السنين في اكتساب المزيد من القوة والمسئولية الجيوسياسية، ولكن هذه المرة بفضل روسيا قد يسفر الجهد عن نتائج أكثر أهمية “.



وقال إن ”الغزو الروسي دفع بالفعل الأوروبيين إلى القيام باستثمارات جديدة وكبيرة في القدرات العسكرية“.



وتابع: ”ألمانيا وحدها قدمت 100 مليار يورو لتحديث جيشها المتهالك، ووافقت على تلبية معيار ”الناتو“ المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، فيما أعلنت دول أوروبية أخرى عن زيادات كبيرة في ميزانياتها الدفاعية“.



وقالت المجلة الأمريكية إن ”ترجمة هذه الاستثمارات إلى قدرات قتالية سوف تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب تنسيقا عبر الحدود الوطنية وبين الناتو والاتحاد الأوروبي“.



وأضافت: ”لكن هذه الاستثمارات، والتحول في ألمانيا على وجه الخصوص، لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة، ما يمنح أوروبا أخيرا الثقل الجيوسياسي الأكبر الذي تحتاجه في عالم يعود فيه التنافس بين القوى العظمى إلى الظهور“.



وأعربت المجلة عن اعتقادها أنه ”يجب على الولايات المتحدة مواصلة الضغط على حلفائها والعمل معهم للاستفادة الكاملة من استعدادهم الجديد لتحمل أعباء دفاعية أكبر“.



وأوضحت أن ”أوروبا الأكثر قدرة ستجعل من الشراكة الأطلسية أقوى.. ولطالما اشتكى الديمقراطيون والجمهوريون الأمريكيون على حد سواء من أن الناتو يحتاج إلى ركيزة أوروبية أكثر ثباتا“.



وتابعت: ”بغض النظر عن الحزب الحاكم في واشنطن، سيكون الرابط الأطلسي في حالة أفضل إذا جلبت أوروبا المزيد من الثقل الجيوسياسي إلى الطاولة“.



ورأت ”فورين أفيرز“ أنه مع تهديد روسيا الآن للجناح الشرقي لحلف ”الناتو“ والتوترات في غرب المحيط الهادئ التي تضع أيضا أعباء جديدة على الموارد الأمريكية، سترغب واشنطن في امتلاك الدول الأوروبية المزيد من القدرات الدفاعية.



وذكرت أنه ”على الرغم من أن التهديد الروسي المتجدد سيبقي القوات الأمريكية في أوروبا في المستقبل المنظور، إلا أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون قادرة على التصرف بمفردها عند الضرورة“.



وأوضح تقرير المجلة أن ”تداعيات الصراع تشمل مجموعة واسعة من القضايا؛ إذ تحتل الشئون العسكرية والاستخبارات مركز الصدارة، وكذلك أمن الطاقة“.



وأضاف أنه ”قد يكون الابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي ضرورة إستراتيجية، لكن له أيضا آثارا سلبية على تغير المناخ مع إعادة فتح أوروبا لمحطات الكهرباء المغلقة التي تعمل بالفحم ومع قيام منتجي الطاقة بضخ المزيد من النفط والغاز“.