 السعودية: غرامة 10 آلاف ريال على القادمين للحج دون تصريح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: غرامة 10 آلاف ريال على القادمين للحج دون تصريح

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 12:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 12:28 م

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام بالسعودية العميد سامي بن محمد الشويرخ، أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه قادمًا للحج من دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وذلك تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الحج على تصريحٍ بذلك من الجهات المختصة.

وأهاب الشويرخ، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس اليوم الأربعاء، بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن رجال الأمن سيؤدون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة وداخلها؛ لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.


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