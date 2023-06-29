زيادة مطردة في إصابات الحجاج بالإجهاد الحراري

سجلت وزارة الصحة السعودية، نحو 11 ألف إصابة بالإجهاد الحراري منذ بدء موسم الحج، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، مساء الخميس.



وأوضحت «الصحة» أن مراكز الإجهاد الحراري في جميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.



ووصلت أعداد الإصابات هذا اليوم إلى 1098 إصابة؛ ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة؛ التي أوضحت أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.



وتواصل وزارة الصحة السعودية تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام، بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.



هذا وبدأ الحجاج في مشعر منى، الخميس، أول أيام التشريق، حيث قاموا برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا يوم أمس برمي جمرة العقبة.



وتعمل الجهات المعنية على انسيابية حركة الحجّاج في جسر الجمرات، مع تطبيق خطط وتدابير وقائية مكثّفة لرمي الحجّاج للجمرات الثلاث بيسر وسهولة، كما تم تفويج الحجاج عبر الحافلات من مخيّماتهم في منى إلى جسر الجمرات وفق خطط التفويج المُعدّة مسبقاً.