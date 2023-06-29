مراكز الشباب بالغربية تواصل فتح أبوابها أمام المواطنين للاحتفال بعيد الأضحى

واصلت مراكز الشباب بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، استقبال المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والطلائع؛ احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، وسط حالة من البهجة والسرور بين الأطفال والكبار وقيام البعض بالرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا والألعاب.



ووجه يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مديري الإدارات الفرعية، بالتأكيد على مراكز الشباب لفتح أبوابها طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لممارسة الأنشطة، وتستمر مراكز الشباب بفتح أبوابها طوال أيام العيد لإسعاد الجماهير.



وفي المحلة الكبرى، فتحت مراكز الشباب أبوابها لجميع المواطنين؛ للاحتفال من داخل مركز الشباب بمبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، وتم توزيع الهدايا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.