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أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان، بأنّ الطيران الإسرائيلي أغار بمسيّرة استهدفت بـ3 صواريخ منزلاً ودكاناً في بلدة حولا جنوب البلاد.

وأفادت المعلومات الأولية عن سقوط شهيد وجريحين جراء الغارة الإسرائيلية، وذلك وفقًا لما نشرته فضائية «mtv» اللبنانية، اليوم السبت.

وفي غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات العديسة ورب ثلاثين وكفرشوبا.

وكذلك استهدف قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأفادت مراسل فضائية «روسيا اليوم»، بأنه خلال تشييع حزب الله لأحد عناصره في بلدة الضهيرة الحدودية، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية في محيط المشيعين، ما أدى إلى تطاير الشظايا على المشاركين، دون وقوع إصابات.