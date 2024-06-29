جالانت: إسرائيل لا ترغب في حرب مع حزب الله لكنها مستعدة لها

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان، إلا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لحرب.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله يوم الجمعة خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية للأراضي المحتلة (إسرائيل) مع لبنان: "نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائما.. نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها".

وأضاف: "إذا اختار حزب الله الحرب، نحن نعلم ما نفعله... إذا اختاروا السلام، فسنرد الرد المناسب".

ومنذ بداية حرب غزة، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان.

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول، ومن بينها ألمانيا، مواطنيها إلى مغادرة لبنان.