 حزب الله يدمر دبابة ميركافا وآلية نميرا إسرائيليتين بصواريخ موجهة - بوابة الشروق
السبت 29 يونيو 2024 6:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

حزب الله يدمر دبابة ميركافا وآلية نميرا إسرائيليتين بصواريخ موجهة


نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 5:47 م

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه دمر دبابة ميركافا وآلية نميرا إسرائيليتين، في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا، مستخدما الصواريخ الموجهة.

وقال الحزب في بيان: «استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا وآلية نميرا في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما».

وفي وقت سابق من السبت، قال جيش الاحتلال إن مقاتلة تابعة له قصفت مبنى في الحولة جنوبي لبنان، كان يتجمع فيه مجموعة من عناصر حزب الله.

وأضاف أن مبنى آخر يستخدمه حزب الله في الحولة قد قصف أيضا.

ومنذ بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك