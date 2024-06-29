حزب الله يدمر دبابة ميركافا وآلية نميرا إسرائيليتين بصواريخ موجهة

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أنه دمر دبابة ميركافا وآلية نميرا إسرائيليتين، في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا، مستخدما الصواريخ الموجهة.

وقال الحزب في بيان: «استهدف مقاتلونا دبابة ميركافا وآلية نميرا في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ الموجهة، وأصابوهما إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرهما».

وفي وقت سابق من السبت، قال جيش الاحتلال إن مقاتلة تابعة له قصفت مبنى في الحولة جنوبي لبنان، كان يتجمع فيه مجموعة من عناصر حزب الله.

وأضاف أن مبنى آخر يستخدمه حزب الله في الحولة قد قصف أيضا.

ومنذ بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل القصف عبر حدود لبنان الجنوبية، بشكل شبه يومي.