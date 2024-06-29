الفاتيكان يعتزم متابعة عملية الإصلاح في ألمانيا بشكل وثيق

يعتزم الفاتيكان مراقبة عملية الإصلاح في الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا عن كثب، وفقا لبيان مشترك نشر بعد اجتماع بين الأساقفة الألمان وممثلي الكوريا الرومانية (الجهاز الإداري والتنفيذي والاستشاري الذي يساعد بابا الفاتيكان على إدارة مهامه المختلفة) مساء الجمعة.

وبعد نشوب صراعات في الماضي، تحدث الجانبان الآن عن "مناخ إيجابي ومنفتح وبناء".

وحضر الاجتماع الذي استمر يوما واحدا في الفاتيكان جورج باتزينج، رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، وعدد من الأساقفة الآخرين. وشارك الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، أحد المقربين من البابا فرنسيس، نيابة عن الفاتيكان. ولم يحضر البابا نفسه الاجتماع.

وفي الإعلان المشترك، وصف الجانبان الاجتماع بأنه "اهتمام كبير بتعزيز عمل المجمع الكنسي في حياة الكنيسة بهدف تحقيق تبشير أكثر فعالية".



