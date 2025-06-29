 شوط أول سلبي بين بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شوط أول سلبي بين بنفيكا وتشيلسي في كأس العالم للأندية

الشروق
نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 12:03 ص | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 12:03 ص

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، المقامة حاليا على ملعب بنك أوف أمريكا في مدينة شارلوت الأمريكية في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

نجح بنفيكا في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد فوز مثير على بايرن ميونخ بهدف دون رد، وقبلها اكتسح أوكلاند سيتي بسداسية وتعادل مع بوكا جونيورز (2-2).

على الجانب الآخر، احتل تشيلسي وصافة المجموعة الرابعة بـ4 نقاط، بعد فوزه على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، وقبلها فاز على لوس أنجلوس، بينما تلقى هزيمة أمام فلامنجو (1-3).


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