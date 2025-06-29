تحديد موعد الكشف الطبي لمدافاع ليفربول في ألمانيا

كشف تقرير صحفي موعد خضوع جاريل كوانساه، مدافع ليفربول الشاب، للكشف الطبي مع باير ليفركوزن الألماني، تمهيدًا للانضمام له خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، فإن كوانساه سيخضع للكشف الطبي مع ليفركوزن، غدًا الإثنين، وبعد الكشف الطبي سيوقع عقود انتقاله حتى 2030.

وأضاف التقرير، أن قيمة صفقة كوانساه ستكون 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت، مع وضع ليفربول بندًا في العقد، يتيح له إعادة شراء اللاعب، بداية من صيف 2027، مقابل 60 مليون يورو.

وانتظر ليفركوزن حتى نهاية كأس أمم أوروبا للشباب، أمس السبت، وانتهاء مشوار كوانساه بتتويج منتخب إنجلترا، حتى يتم حسم الصفقة بشكل نهائي.

جدير بالذكر، أن ليفربول أبرم صفقتين من ليفركوزن هذا الصيف، وهما فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونج.