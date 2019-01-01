غينيا الاستوائية تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة

أعلنت الإمارات اليوم الاثنين دخول اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وغينيا الاستوائية حيز النفاذ اعتبارا من أمس الأحد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان، "بموجب هذه الاتفاقية، أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى غينيا الاستوائية والدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة مسبقة، والبقاء فيها لمدة 90 يوما".

وأضافت "يأتي ذلك بموجب اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات بين الإمارات وغينيا الاستوائية، تم توقيعها في مدينة مالابو، بغينيا الاستوائية، الشهر الماضي".

وبهذا يحق لمواطني دولة الإمارات من حملة الجواز العادي الحصول على تأشيرة عند الوصول لمنافذ الحدود لغينيا الاستوائية بعد سداد رسوم التأشيرة، أو عن طريق البعثات التمثيلية لغينيا الاستوائية حول العالم، والبقاء فيها لمدة أقصاها 90 يوما.