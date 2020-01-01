مانشستر سيتي يتعاقد مع البوركيني عيسى كابوري

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إتمامه إجراءات التعاقد مع البوركيني عيسى كابوري لاعب فريق ميشيلين البلجيكي اليوم الأربعاء.

وأشار النادي على موقعه الألكتروني الرسمي أنه تم التعاقد مع كابوري صاحب الـ19 عامًا، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن، لمدة خمسة أعوام، لكنه سيبقى في فريق ميشيلين طوال موسم 2020 / 2021 على سبيل الإعارة.

يذكر أن اللاعب المولود في بوركينا فاسو، شارك في خمس مباريات مع ميشيلين ببطولة الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

وتعتبر هذه هي الصفقة الأولى التي يبرمها مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.