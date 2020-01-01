وزير الإعلام اليمني: الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويجا لجهود السعودية

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني "إن الشروع بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تتويج للجهود الصادقة والنبيلة التي يبذلها الأشقاء في السعودية على مدى أشهر امتدادا لدورها البناء في اليمن".

وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- "أن هذه الخطوة الهامة تعد تأكيدا على حكمة القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ومصداقية الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض كخطوة هامة ومحورية في إرساء السلام الذي يستحقه اليمنيين".

وأشار الأرياني إلى أن ‏بدء تنفيذ اتفاق الرياض إعلان لمرحلة جديدة لأداء الحكومة مهامها من العاصمة المؤقتة "عدن"، وتطبيع الأوضاع، وتوفير الخدمات ،وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة، وإطلاق عجلة التنمية، وتوحيد الجهود في مواجهة المليشيا الحوثية، والتوصل لحل سياسي شامل للأزمة وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد ‏أن الجهود المضنية التي بذلها الأشقاء في السعودية لاحتواء تداعيات الاوضاع في عدن والمحافظات الجنوبية تجسد حرص المملكة على حقن دماء اليمنيين، وإرساء السلام وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ودعم اليمن في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.

وثمن الارياني مواقف الأشقاء في السعودية في دعم واسناد اليمن للخروج من أزمته والجهود المخلصة لرعاية تنفيذ اتفاق الرياض بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.