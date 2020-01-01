الكاظمي يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية المقبلة

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أهمية دور الأمم المتحدة في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات بالمجالات الفنية والتدريبية، وحرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، تلتزم بالمعايير الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي، وتتجاوز كل الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة.

وأوضح الكاظمي، خلال اجتماعه، اليوم، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت "تم بحث موضوع الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا".

وشدد الكاظمي على أن الحكومة العراقية "عازمة على ضمان الدعم اللوجستي للانتخابات المبكرة، وتوفير المستلزمات التقنية والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية الخاصة لإجرائها".

وقال "إن التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي، وإن واجب الحكومة ينصب في حماية سلمية التظاهرات والاستجابة إلى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف".