تدريبات عسكرية بين قوات تركية وأذربيجانية بعد تصعيد القتال مع أرمينيا

بدأت قوات تركية تدريبات عسكرية مع قوات من أذربيجان، اليوم الأربعاء، طبقا لما أعلنته أذربيجان، في أعقاب تصعيد مميت مؤخرا في القتال بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة.



جاءت التدريبات التي ستجرى في أجزاء مختلفة من أذربيجان لمدة أسبوعين تقريبا، حتى العاشر من أغسطس المقبل بعد مقتل أكثر من 12 جنديا في قتال بين أذربيجان وأرمينيا في الأسابيع الأخيرة.



وقالت وكالة أنباء أذربيجان "سيشارك في التدريبات أفراد ومركبات مدرعة وقطع مدفعية ومروحيات قتالية وقوات من الدفاع الجوي ووحدات صواريخ مضادة للطائرات لجيشي اذربيجان وتركيا".



وهناك خلافات بين أذربيجان وأرمينيا منذ فترة طويلة بسبب نزاعات إقليمية، لا سيما فيما يتعلق بإقليم ناجورنو-كاراباخ.



يذكر أن الإقليم معترف به دوليا، كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يحتله انفصاليون أرمينيون مسيحيون.



وتركز القتال الأخير على منطقة حدودية شمال ناجورنو كاراباخ. وتبادل الجانبان اللوم في التصعيد الأخير.