إصابات في اشتباكات بين مؤيدين لنتنياهو ومناهضين له في تل أبيب

أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الأربعاء بإصابة خمسة أشخاص في اشتباكات بين مؤيدين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومناهضين له في تل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن معارضين لنتنياهو أن عناصر مؤيدة له تسللت لمسيرة لهم وهاجمت المتظاهرين بالعصي والزجاجات ورذاذ الفلفل.

وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا الليلة الماضية بالقرب من منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا وأغلقوا شواع في تل أبيب احتجاجا على "محاولته إحباط الاحتجاجات المدنية".

وتشهد إسرائيل بصورة متكررة احتجاجات ضد سياسات الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا وطريقة تعامل نتنياهو مع الجائحة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير إغلاق مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة. إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.