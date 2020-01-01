تامر أمين للمواطنين: لا تجعلوا العيد فرصة لإحياء كورونا من جديد

ناشد الإعلامي تامر أمين، المواطنين بالاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك دون التخلي عن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، معقبًا: «لا تجعلوا العيد فرصة لإحياء كورونا من جديد، وغزوًا جديدًا للفيروس».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن أعداد إصابات ووفيات الفيروس بدأت في الانخفاض، على مدار الأسبوعين الماضيين، معربًا عن أمنياته في الاستمرار على نفس المعدل.

وتابع: «الالتزام لا يمنع الاحتفال بالعيد، وحذرنا والتزامنا السبب لرفع الغمة تمامًا، ثم العودة إلى الحياة الطبيعية»، محذرًا من التجمعات بشكل كبير خلال أيام العيد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 92 ألفًا و947 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 35 ألفًا و959 متعافيًا.