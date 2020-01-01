الجبير: تسريع اتفاق الرياض نقلة لتوحيد الصف اليمني

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن الآلية المقترحة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نقلة نوعية إلى مرحلة تسهم في توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.

وقال الجبير -في تغريدة على تويتر نقلتها قناة العربية الإخبارية- إن هذه الآلية تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن.

وكان مصدر سعودي مسؤول، قال إن المملكة قدمت للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتتضمن الآلية استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إضافة لتخلي الأخير عن الإدارة الذاتية، كما تتضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تشكيل حكومة يمنية بالتناصف بين الشمال والجنوب، وتكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات، خلال 30 يوما على أن تباشر الحكومة الجديدة مهامها في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تعيين محافظ ومدير أمن جديدين لمحافظة عدن.

كذلك شملت الآلية خروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.

من جهته، كلف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة يمنية جديدة تنفيذا لتسريع اتفاق الرياض.

فيما أعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، تخلي المجلس الانتقالي عن إعلان الإدارة الذاتية حتى يتاح لتحالف دعم الشرعية تطبيق اتفاق الرياض، منوهاً بعمق الشراكة مع التحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية.

وشدد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في بيان، أن القرار جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهودهما لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك تنمية محافظات الجنوب، وكون المجلس حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها بتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب خلال 30 يومًا.