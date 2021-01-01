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كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصري، موقف بطولة الدوري الممتاز بعدما تأهل المنتخب الأولمبي لربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «الموسم كان سينتهي في 31 اغسطس كما حددنا، لكن حاليا حدثت متغيرات لابد أن ننتظر حتى مباراة البرازيل».

واضاف: «وضعنا خطة لاستكمال الدوري مع الأندية واكدنا أن لو المنتخب صعد لربع النهائي ينتهي الدوري في 20 سبتمبر بجد أقصى».

وواصل أحمد مجاهد: «ستكون مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة في المؤجلات وبعدها يتوقف الدوري لحين حسم موقفه المنتخب الأولمبي».

وأردف: «هناك جدولين لاستكمال الدوري وسيتم الإعلان عنهم بعد موقف المنتخب الأولمبي يوم 1 أغسطس المقبل، لو خرجنا أمام البرازيل فالدوري سيعود 5 أو 6 أغسطس، وإن فزنا واستمررنا حتى نهاية الأولمبياد فسيعود الدوري 9 أو 10 أغسطس».

واستكمل احمد مجاهد: «هناك مشاكل في الموسم الحالي ونسعى لحلها والوقوف عليها تحديدا، هناك أزمة جديدة هي أننا يتوقف الدوري من جديد لخوض منتخب مصر الاول مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022».

وانتقل احمد مجاهد للحديث عن الموعد النهائي لإرسال قائمة الأندية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «نتواصل مع المسؤولين في الكاف لمد فترة إرسال الأسماء ونسعى للاستجابة لحل هذا الأمر سريعا».

وأتم: «طلائع الجيش حتى هذه اللحظة له الأولوية في المشاركة في الكونفدرالية لأنه وصيف كأس مصر، ووصيف الكأس له الأولوية عن رابع الدوري».