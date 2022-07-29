تحيي الفنانة آمال ماهر، مساء اليوم الجمعة، أولى حفلاتها الغنائية بعد فترة توقف كبيرة، بمدينة العلمين الجديدة، وسميت هذه الحفلة "برجوع الروح إلى الجسد"، ومن المفترض أن تقدم باقة منأفضل أغانيها في هذا الحفل.

وحصلت «الشروق» على الصور الأولى من تجهيزات حفل آمال ماهر في مدينة العلمين الجديدة، بعد غياب كبير عن الجمهور، وتم بيع جميع التذاكر، وأصبح الحفل يحمل لافتة "كامل العدد".

وروجت آمال ماهر لحفلها، من خلال نشر بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "أنا رجعالكم تاني، وبالنسبة لي دي مش أي حفلة عادية، دي حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده.. أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وده هيخلي الحفلة دي غير أي حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض".

