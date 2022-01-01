 مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بالإسكندرية - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الدولي بالإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يوليه 2022 - 9:13 م

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر إنقلاب مقطورة ملحقة بسيارة نقل محملة بالرمال، وتصادمها بـ5 سيارات كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في توقف الحركة المرورية لأكثر من ساعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداهلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه؛ يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم على بداية الطريق الدولي - شارع 45 وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، والحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث تلف في إطارات مقطورة السيارة النقل، فنتج عن ذلك حالة من عدم الاتزان وتجاوزها الجانب الآخر من الطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات "3 منهم إلى الأميري الجامعي، و2 لمستشفى طوسون"، لاسعافهم، فيما تم نقل الضحايا إلى المشرحة، و5 مصابين حاليًا تحت الرعاية الطبية، مع إزاحة آثار الحادث من جانب إدارة مرور الإسكندرية.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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