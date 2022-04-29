محمد بن سلمان يشكر ماكرون على حفاوة الاستقبال في باريس

شكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "الحفاوة" التي خصه بها خلال محادثات في باريس.

وكتب بن سلمان في رسالة نشرتها وزارة الخارجية السعودية: "فيما أغادر بلدكم الصديق، يسعدني أن أعبر لمعاليكم عن أعمق امتناني وتقديري لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيتُ بها والوفد المرافق".

واستقبل الرئيس ماكرون ولي العهد السعودي بحرارة في قصر الإليزيه أمس الخميس، وصافحه مطولا قبل أن يجتمعا على عشاء عمل.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأمير محمد بن سلمان أمضى ليلته في قصر لويس الرابع عشر الذي يملكه في لوفسيان غرب باريس منذ أن اشتراه في عام 2015.

من جهته، أفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بأن الرئيس ماكرون شدد على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي.

وأشار البيان إلى أن ولى العهد السعودي والرئيس ماكرون يريدان "تكثيف التعاون" من أجل "التخفيف من آثار الحرب في أوكرانيا في أوروبا والشرق الأوسط والعالم".

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي استقبل الأمير محمد بن سلمان لأول مرة في 2018، عندما اصطحبه إلى معرض فني في متحف اللوفر. وسافر ماكرون إلى السعودية في ديسمبر 2021 لإجراء مزيد من المحادثات