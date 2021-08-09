حزب الله: جاهزون لمواجهة أية حماقة إسرائيلية ضد لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم السبت، أن حزب الله جاهز لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان.

وقال نصر الله، في كلمة له، خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أية «حماقة إسرائيلية»، كما نقلت وكالة «سبوتنيك».

وأضاف أن المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسئوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل، وفق تعبيره.

وتابع: «إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية»، مؤكدا أن المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها «الغدة السرطانية»، في إشارة إلى إسرائيل.

وتحتج إسرائيل على نصب حزب الله اللبناني خيمة على الحدود، منذ يونيو الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه تعامل مع عناصر من حزب الله، حاولوا استهداف السياج الحدودي بين الجانبين.

ونشر شريطا مصورا يظهر انفجار ما بدا أنها قنبلة، على مسافة قريبة جدا من 4 أشخاص على الحدود، ركضوا بعد ذلك داخل الأراضي اللبنانية.

وقدم لبنان شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة حول «تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري»، وفق بيان للخارجية اللبنانية، بعد أيام من إنشاء الجيش الإسرائيلي سياجًا شائكًا حول المنطقة، وصفه لبنان بأنه خرق خطير ومحاولة ضم القرية لإسرائيل.