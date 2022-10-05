حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يختار زعيما للحملة الانتخابية الأوروبية

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قال حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، اليوم السبت، إنه سيدخل حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024 تحت قيادة عضو البرلمان الأوروبي الحالي ماكسيميليان كراه.

وفاز المحامي (46 عاما) بالتصويت بنسبة 65.7% في الاجتماع الانتخابى الأوروبي لحزبه في مدينة ماجدبورج بوسط البلاد.

وقال كراه في خطاب ترشحه: "نحن الآن الحزب اليميني الأكثر إثارة في كل أوروبا".

وترشح ضد كراه أندرياس أوتي غير المعروف إلى حد كبير من برلين، والذي حصل على 25.2% من الأصوات.

ويعد ترشيح كراه مثيرا للجدل في الحزب بسبب سلوكه التخريبي السابق في برلمان الاتحاد الأوروبي، حيث كان عضوا منذ عام 2019.

واتهم كراه اليوم السبت خصومه داخل حزب البديل من أجل ألمانيا بشن حملة تشويه مجهولة المصدر ضده منذ شهور.