محافظ أسوان: الإعلان عن جدول توقيتات انقطاع الكهرباء خلال ساعات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم إعلان جدول توقيتات انقطاع الكهرباء خلال الساعات القادمة، مشددا على حظر تشغيل المكيفات، وتجنب تشغيل الإنارة في فترات النهار بالمباني الحكومية قدر الإمكان، فضلاً عن الرقابة على كل الجهات بنطاق المحافظة وتطبيق التوجيهات بكل حزم ودقة.



جاء ذلك على هامش عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا موسعا مع المحافظين بمقر الوزارة، وتناول تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن إجراءات مواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، والذي جاء في ظل الارتفاع الشديد للغاية في درجات الحرارة، الذي واجهته مصر والعديد من بلدان العالم، كظاهرة غير مسبوقة.



وأشار أشرف عطية، إلى أنه سيتم التفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات في الأماكن التي لا يمكن قطع التيار عنها في المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمنشآت الحيوية والسياحية، علاوة على الالتزام بتحديد درجة حرارة المكيفات 25 درجة في أي مكان بما فى ذلك مولات القطاع الخاص، وهو الذي يتوازى مع التزام المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء.



ووجه محافظ أسوان، بالغلق الكامل للوحات الإعلانات، ومراجعة كل أعمدة الإنارة لتغلق في الموعد المحدد، مع تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها، والتنفيذ بحزم كامل على أن يستثنى النشاط السياحي، وإخطار الوزارة بعدد المحاضر للمحال المخالفة لمواعيد الغلق، وبالنسبة لقاعات المناسبات يكتفي بالإنارة داخل القاعة فقط.



فيما أعطى محافظ أسوان، تعليماته للجهات التنفيذية بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بمنظومة الإنارة الذكية.



ووجه بالتأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.